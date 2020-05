Un enorme incendio si è sviluppato ieri sera alle 22.20 in un appartamento di Roma, in via Ludovico di Monreale. Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco con un'autoscala, un'autobotte, il carro autoprotettori, il capo turno provinciale e il funzionario di servizio. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio in una delle stanze della casa, evitando così che le fiamme divampassero in tutta la casa. Ferite le due donne residenti nell'abitazione, una mamma con la figlia già uscite all'arrivo dei pompieri. L'intero palazzo è stato evacuato, mentre l'appartamento è al momento inagibile a causa del denso fumo nero che si è sviluppato all'interno. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.

Incendio a Montesacro, agente spara al braccio di un uomo

Sempre ieri sera i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel quartiere di Montesacro per un incendio in un appartamento in via Savio. Un uomo con disagi psichici ha tentato di dare fuoco alla sua abitazione iniziando a incendiare oggetti: all'arrivo dei pompieri si è barricato in casa, rifiutando di aprirgli la porta, che è stata poi sfondata con l'aiuto di un frullino. L'uomo si è quindi nascosto in una stanza al buio e ha poi sorpreso un poliziotto all'interno dell'appartamento tentando di accoltellarlo. Il collega dell'agente gli ha sparato al braccio per fermarlo. Portato all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo, è stato successivamente arrestato. Oltre all'uomo nessuno è rimasto ferito.