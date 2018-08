in foto: Il flambus 04 in fiamme a Dragona

Un autobus 04 è andato a fuoco in via Sarnico, tra Dragona e Acilia. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, 23 agosto. Il mezzo adibito al trasporto pubblico è stato danneggiato dalle fiamme, partite dalla parte posteriore del veicolo. A dare l'allarme è stato il conducente del veicolo che, dopo aver avvertito uno strano odore di fumo è sceso di corsa dall'autobus che poco dopo si è incendiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo. Nell'incendio non è stato coinvolto fortunatamente nessuno e il conducente è rimasto illeso.

Nessun passeggero a bordo

Secondo quanto appreso, a bordo dell'autobus non c'erano passeggeri e il mezzo stava percorrendo la strada diretto verso il capolinea. Tanto lo spavento dei residenti che sul gruppo Facebook "Sei di Dragona se…" hanno pubblicato foto e si sono scambiati informazioni. Un utente ha scritto: "Ho sentito un rumore forte, poi mi sono affacciato alla finestra e ho visto le fiamme".

Mezzo Ama in fiamme in via Collatina

Un mezzo Ama è andato a fuoco questa mattina intorno alle ore 11 tra via Collatina e via Salone, a Ponte di Nona. L'uomo alla guida del veicolo ha accostato immediatamente e una volta sceso dal mezzo ha visto le fiamme divampare tra la cabina e il compattatore. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Sono intervenuti i vigili del fuoco.