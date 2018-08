in foto: Mezzo Ama a fuoco (Immagine di repertorio)

Un mezzo Ama è andato a fuoco tra via Collatina e via Salone, nel quartiere di Ponte di Nona, a Roma. E' successo questa mattina 23 agosto, il mezzo è stato completamente distrutto dall'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo nel tentativo di domare le fiamme. Sono ancora da chiarire i motivi che hanno provocato la combustione. Secondo quanto si apprende il mezzo Ama stava transitando sulla strada quando il conducente ha avvertito uno strano odore di fumo. L'uomo alla guida del veicolo ha accostato immediatamente e una volta sceso dal mezzo ha visto le fiamme divampare tra la cabina e il compattatore. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito. Non è la prima volta che accade: lo scorso 12 agosto, infatti, un altro mezzo Ama era andato a fuoco nell'isola ecologica Ama di viale Palmiro Togliatti.

"Ormai non passa giorno senza che un mezzo Atac prima e Ama adesso prenda fuoco o sviluppi principi di incendio affermando palesemente la mancanza di manutenzione e di programmazione che quotidianamente vivono questi mezzi di trasporto" hanno commentato l'accaduto il consigliere comunale Francesco Figliomeni del gruppo misto e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia. "Ci auguriamo – aggiungono – che la sindaca Virginia Raggi e la sua amministrazione possano prendere dei provvedimenti concreti affinché simili episodi non accadano più".