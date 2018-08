Incendio vicino alla Pineta di Castel Porziano dove da poco dopo le ore 15 di oggi, mercoledì 1 agosto, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma sono intervenuti per domare le fiamme che hanno bruciato la vegetazione. L'allarme è scattato in via Ermanno Wolf Ferrari, fra Casal Palocco e l'Inferetto, nel X Municipio Mare. Sul posto hanno lavorato tre squadre dei pompieri, un elicottero della Regione Lazio, Moduli della Protezione Civile e il DOS VVF (Direttore Operazioni di Spegnimento) per il coordinamento delle operazioni.

Incendio al cimitero di Cerveteri

Un grande incendio è divampato ieri, 31 luglio, all'interno del cimitero di Cerveteri, nell'area metropolitana di Roma Capitale. I vigili del fuoco e i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri sono intervenuti nella zona del "Sasso" lavorando duramente sul posto per domare le fiamme. In serata, i pompieri erano ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nella zona industriale di Civitavecchia.

Il lavoro della protezione civile

"Una Protezione Civile a 360 gradi quella della nostra città, guidata in maniera impeccabile dal nostro funzionario Renato Bisegni – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – l’Estate il loro lavoro è prezioso, insostituibile. Sono impegnati quotidianamente in numerose attività, dalla sicurezza in mare, che li vede attivi 7 giorni su 7 con una postazione lungo le spiagge di Campo di Mare, alle attività del Campo Scuola per i ragazzi, fino all’emergenza incendi, quest’anno fortunatamente meno grave rispetto all’anno scorso, quando il nostro territorio è stato veramente sotto assedio. A tutti loro, il mio più grande ringraziamento".