in foto: Incendio a Civitavecchia, in fiamme centro demolizioni

Grosso incendio a Civitavecchia, litorale nord di Roma. Il rogo, stando a quanto si apprende, è scoppiato nel centro recupero rottami nella zona industriale della città, vicino al mare. Una grossa nuvola di fumo nero sta ricoprendo velocemente tutta la città. Preoccupati i cittadini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Il sindaco: "Incendio sotto controllo"

Il comunicato del sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino: "Questa mattina è scoppiato un grosso incendio presso una autodetemolizione in zona industriale. Le cause saranno accertate dalle forze dell'ordine. In questo momento è prioritario lo spegnimento dell'incendio e vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale sono sul posto. Anche io sono sul posto, cosi come negli incendi degli ultimi 2 anni, per dare una mano come posso. Già allertata la Prefettura e la Protezione Civile regionale e da quello che mi riferiscono è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei. Alcuni consigli di buon senso: se siete nella zona dell'incendio chiudete le finestre. Per la viabilità, evitate la zona industriale. Aggiornamenti più dettagliati verranno forniti in avanti nella giornata. Già allertata ARPA per i rilievi atmosferici". "L’incendio che si è sviluppato questa mattina è sotto controllo grazie all’intervento di tutte le forze di soccorso. Sono sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze di polizia. Ora stiamo aspettando l’intervento aereo", ha aggiunto il primo cittadino.