in foto: Incendio in via Salaria – foto NIno Santarelli

Incendio all'interno dell'ex sede di Sky in via Salaria a Roma. Le fiamme, stando a quanto si apprende, sarebbero divampate all'interno di un magazzino. Al momento non si segnalano feriti. L'intero edificio è stato evacuato. Sul posto sono intervenute diverse autopompe dei vigili del fuoco.

Traffico bloccato sulla via Salaria e in generale in tutta la zona. Si segnalano anche problemi di ricezione ad alcuni canali Sky. Sul posto anche alcune ambulanze ma, come detto, nessuno avrebbe avuto bisogno di assistenza medica.

L'ex palazzo Sky si trova accanto al Tmb andato in fiamme

Accanto al palazzo dell'ex sede Sky di via Salaria si trova il Tmb Salario di Ama. L'impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) dei rifiuti di via Salaria 907 andò in fiamme lo scorso dicembre. L'incendio distrusse buona parte di un capannone colmo di rifiuti e grande oltre duemila metri quadrati, con una nube densa di fumo nero che si sollevò dall'impianto e che fu per ore visibile da molte zone della Capitale. L'impianto, dichiarò la sindaca Virginia Raggi poche ore dopo la messa in sicurezza del Tmb, non riaprirà mai.