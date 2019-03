La prima risposta che la sindaca Virginia Raggi ha messo sul tavolo dopo l'incendio dell'impianto rifiuti Tmb di Rocca Cencia è il divieto di utilizzo delle plastiche monouso a Roma. Un progetto su cui, ha detto la prima cittadina, il Campidoglio stava già lavorando: "A questo punto acceleriamo perché dobbiamo iniziare a sottrarre rifiuti a questo sistema criminale. Sono certa che i cittadini capiranno e saranno con noi. Ovviamente daremo un congruo termini a tutti gli esercizi commerciali e fornitori per gestire giacenze e scorte". Queste le parole della sindaca a margine della cerimonia di ricordo dell'eccidio delle Fosse Ardeatine a cui la sindaca ha partecipato questa mattina. La proposta della messa al bando di alcune plastiche monouso è stata già discussa e approvata dalla Commissione Europea, che ha voluto introdurre nuove norme comunitarie inerenti 10 prodotti in plastica monouso e che dovranno essere recepite dagli stati membri entro due anni. In pratica verranno vietati (probabilmente questa è anche l'intenzione del Campidoglio, che in qualche modo anticiperebbe l'Europa) i cotton fioc, le posate di plastica, i piatti, le cannucce, i miscelatori e le aste per i palloncini. Verrà inoltre ridotto il consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande.

Raggi ai commercianti: "Utilizzate il vuoto a rendere"

La sindaca Raggi ha invitato inoltre i commercianti della Capitale ad aderire al "vuoto a rendere", cioè la possibilità di riconsegnare il contenitore di vetro o in PET al fornitore, che potrà così riutilizzarlo (fino a 40 volte per quanto riguarda le bottiglie in vetro. "So che l'onorevole Vignaroli, presidente della commissione Ecomafie, stava anche lavorando per istituire un fondo per facilitare e agevolare i produttori e i commercianti sul vuoto a rendere, e credo sia la direzione giusta. Dobbiamo assolutamente ridurre i rifiuti, so che il sistema non lo vuole perché è guadagno: noi dobbiamo togliere cibo a questo tipo di sistema", ha dichiarato ancora la prima cittadina.