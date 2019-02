in foto: Immagine di repertorio

Un incendio si è sviluppato ad Aprilia, in via Torre del Padiglione, nel primo pomeriggio di oggi. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per domare le fiamme prima che si verificasse una vera e propria tragedia. Fortunatamente il loro intervento ha riportato la situazione alla normalità, anche se il fumo sprigionato dal rogo è ancora visibile. Così com'è ancora forte l'odore di plastica bruciata che si sente nell'aria. L'operazione di spegnimento dell'incendio è durata circa un'ora, ed è stata resa possibile grazie all'utilizzo delle autobotti dei Vigili del Fuoco di Aprilia e Latina, intervenuti in maniera congiunta per evitare che il danno si estendesse troppo. Le fiamme si sono sviluppate nell'azienda agricola Luciani, che ospita serre utilizzate per coltivare i fiori. Non sono ancora note le cause che hanno portato lo svilupparsi dell'incendio, ma sembra che a prendere fuoco sia stato del materiale plastico lasciato sul terreno. Non sembra che le cause siano dolose, l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un incidente. I Vigili del Fuoco hanno incontrato molte difficoltà per domare il rogo a causa della presenza di di abitazioni nei pressi dell'azienda. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio: nell'incendio non ci dovrebbero essere né feriti né intossicati per il fumo e le esalazioni.

Casal Bertone, incendio alle baracche: morto un uomo

E proprio questa notte, a Roma, un incendio è divampato nelle baracche che si trovano vicino ai binari della ferrovia di Casal Bertone, nel quadrante est della capitale. Il corpo di un uomo è stato trovato carbonizzato tra le sterpaglie. Con sé non aveva documenti, motivo per il quale gli investigatori credono che si tratti di un senza fissa dimora che viveva vicino la stazione. Per adesso non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, ma la Scientifica sta effettuando i rilievi per capire cos'è che abbia scatenato il violento rogo. Probabilmente la velocità con cui si sono propagate le fiamme non ha lasciato scampo all'uomo, che non è riuscito a fuggire in tempo per mettersi in salvo. Le forze dell'ordine stanno lavorando per capire se ci sono altre vittime nell'incendio di Casal Bertone.