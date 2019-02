in foto: Immagine di repertorio

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato vicino ai binari della ferrovia a Casal Bertone, nel quadrante Est di Roma, dove questa notte è divampato un incendio all'interno di due baracche. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra le sterpaglie. Il rogo è avvenuto questa notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio, per cause ancora in via d'accertamento. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e per scongiurare che si propagassero nella zona circostante. Presente anche la Scientifica che ha svolto i rilievi e sta indagando sul caso, per fare chiarezza sulla dinamica dell'accaduto. L'uomo al momento del decesso non portava con sé i documenti e gli investigatori stanno cercando di risalire alla sua identità, probabilmente si tratta di un senza fissa dimora che dormiva in zona dentro a rifugi di fortuna, solo o in compagnia di conoscenti che come lui si trovavano in strada. Secondo le prime ipotesi pare che le fiamme abbiano impedito a chi abitava nelle baracche di fuggire in tempo e salvarsi. La salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Le forze dell'ordine stanno svolgendo ulteriori accertamenti sul posto scandagliando la zona circostante, per capire se nel rogo siano rimaste vittime altre persone.

Un dramma simile è avvenuto lo scorso 8 gennaio quando un incendio è divampato all'interno di un accampamento allestito lungo le sponde del fiume Tevere, all'altezza di Ponte Sublicio, in zona Testaccio. Un uomo è rimasto intrappolato dal fuoco senza riuscire a scappare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare l'incendio e una volta spento il rogo hanno fatto la drammatica scoperta del cadavere carbonizzato. Si tratta del corpo di un uomo, probabilmente un senzatetto, che non è riuscito a mettersi in salvo.