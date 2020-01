Brutto incendio questa notte a Roma, in via Comasta 2, zona Tor Cervara. Per cause ancora da accertare, un rogo si è sviluppato in un parcheggio antistante un'officina: circa cinquanta sono state le vetture interessate dalle fiamme e danneggiate dal calore. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio, che è divampato alle 4.20 del mattino per cause ancora da accertare. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha fatto sì che il rogo rimanesse circoscritto e non si estendesse a tutto il parcheggio, cosa che avrebbe provocato un danno ancora più ingente di quello che c'è poi stato effettivamente. L'allarme è arrivato nel cuore della notte: i pompieri si sono precipitati sul posto con tre squadre, due autobotti, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale. Il bilancio è di cinquanta autovetture distrutte o danneggiate, e di nessuna persona ferita o intossicata.

Incendio a Tor Cervara, a fuoco 50 macchine in via Comasta

Quello che non è ancora chiaro, è quale sia la natura dell'incendio che ha interessato il parcheggio di via Comasta 2. Saranno adesso i vigili del fuoco a effettuare i rilievi del caso e a determinare ciò che è realmente avvenuto: ossia se il rogo sia divampato per cause dolose o se sia stato un terribile incidente. C'è voluto diverso tempo per domare le fiamme, ma la situazione non è fortunatamente degenerata e l'incendio non si è esteso all'intero parcheggio. Solo qualche settimana fa, un autorimessa di camper aveva preso fuoco a Garbatella: diverse vetture sono andate distrutte. All'interno di una di esse è stato trovato il corpo carbonizzato di un senza fissa dimora. Aveva probabilmente provato a scaldarsi, ma il camper ha preso accidentalmente fuoco.