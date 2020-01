in foto: I camper distrutti dalle fiamme

Si chiamava Chira Mihai l'uomo trovato morto carbonizzato ieri in un camper parcheggiato in piazzale 12 ottobre nel quartiere della Garbatella, a Roma. Originario della Romania, aveva cinquant'anni, era separato e viveva proprio lì, in uno dei mezzi di fortuna usati dai senza casa per avere una parvenza di tetto sulla testa e non soffrire troppo il freddo durante i rigidi mesi invernali. Il camper gli era stato donato da un benefattore, che lo aveva messo a disposizione dei senza casa. Il rogo in cui ha trovato la morte si è sviluppato ieri sera poco dopo le 20.30: fiamme alte e una colonna di fumo sono stati visibili per buona parte di Roma ieri sera. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre per spegnere l'incendio, che ormai si era esteso ad altri camper. Una volta concluse le operazioni, il corpo di Chira Mihai è stato trovato ormai senza vita all'interno della sua casa di fortuna, carbonizzato, e praticamente irriconoscibile.

Incendio a Garbatella, senzatetto trovato morto nel camper: forse cercava di scaldarsi

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, da un primo sopralluogo effettuato ieri sera dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco, risulta che le fiamme avrebbero preso vita proprio dal camper dove si trovava l'uomo. Le indagini proseguono ovviamente a 360 gradi e in questa prima fase il condizionale è d'obbligo, ma sarebbe da escludere una matrice dolosa: l'incendio, infatti, si è probabilmente scatenato per cause accidentali. Forse Chira aveva freddo, forse ha provato a scaldarsi con mezzi rudimentali e il camper ha preso fuoco. Non ne abbiamo ancora la certezza, ma se così fosse si tratterebbe dell'ennesima tragedia che ogni anno colpisce questi invisibili, di cui nessuno – società e istituzioni – riesce (o vuole) farsi carico, occupandosi del problema di garantire a tutti un tetto.