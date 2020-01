C'è una vittima nell'incendio divampato stasera in Piazzale 12 Ottobre 1492 in zona Ostiense a Roma, a pochi passi da Eataly. Secondo le informazioni apprese, il corpo è stato rinvenuto ormai senza vita, completamente carbonizzato. Sono in corso gli accertamenti, non sono state ancora rese note le generalità della persona morta, ma dalle primissime informazioni pare si tratti di un cittadino romeno.

Incendio in piazzale 12 Ottobre a Ostiense

A bruciare diversi camper in sosta all'interno di un parcheggio, che per cause non note e ancora in corso d'accertamento, hanno preso fuoco. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, che stanno lavorando sul posto per domare il rogo. Il pompieri hanno ritrovato il cadavere proprio all'interno di uno dei camper in fiamme. Alcuni dei veicoli, nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, sono andati completamente distrutti, altri danneggiati. L'intervento è ancora in corso.

Indagini in corso

Presenti anche le forze dell'ordine, per i rilievi scientifici necessari al caso. Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire a eventuali responsabili. Al momento non è chiara la natura del rogo né le cause che lo hanno provocato e sono ancora in corso gli accertamenti di rito.