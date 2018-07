in foto: La colonna di fumo in via Coccia di Morto. Foto di Adalberto Maria Tassi

Incendio a Fiumicino. È successo questa mattina, 9 luglio. Ad andare a fuoco, un'area verde in via Coccia di Morto, nei pressi dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, poco prima dell'area protetta. Si tratta del terzo incendio sulla stessa zona in quattro anni: a luglio dell'anno scorso e del 2015 è andata a fuoco la pineta. Oggi, il rogo ha provocato una densa nube di fumo che si è alzata in cielo. Secondo le informazioni apprese, le partenze e gli arrivi dello scalo romano non hanno fortunatamente subito ritardi. L'incendio è divampato in una zona molto frequentata durante l'estate, mesi in cui sono tante le persone che partono per le vacanze estive. Sul posto, allertati, i volontari della protezione civile e la polizia locale di Fiumicino. Sono intervenuti i pompieri con due autobotti che hanno lavorato a lungo durante il corso della mattina per spegnere le fiamme e scongiurare che si propagassero nell'area circostante. L'ultimo incendio a Fiumicino risale a venerdì scorso quando nella frazione di Testa di Lepre hanno preso fuoco oltre 200 balle di fieno custodite in un fienile.

Pineta di Coccia di Morto: terzo incendio in quattro anni

Si tratta del terzo incendio in quattro anni: a luglio scorso le fiamme hanno bruciato fino alla notte ma fortunatamente nemmeno in quell'occasione hanno compromesso il traffico aereo. Nel 2015, sempre nel mese di luglio, l'incendio nella pineta è stato particolarmente violento e ci sono stati problemi alla circolazione con decine di voli cancellati, disagi e ritardi.