Un incendio è divampato nella campagna della provincia di Roma e ha divorato un fienile. In fiamme, 200 balle di fieno, destinate agli animali al pascolo. È successo questa mattina intono alle ore 10 nella zona di Testa di Lepre, frazione di circa 800 abitanti del Comune di Fiumicino. Un grande danno per il proprietario che ha visto distrutto tutto il deposito con le scorte invernali.

A dare l'allarme l'uomo che ha chiamato i pompieri e i carabinieri della Compagnia di Roma Cassia. Le fiamme si sono propagate alte a causa dell'erba secca che le ha alimentate e del caldo estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e scongiurare che si estendesse ulteriormente a un capannone vicino all'area colpita, dove all'interno ci sono gli animali.

L'operazione ha richiesto anche l'intervento di un'autobotte proveniente dal distaccamento Roma Prati per rifornire l’acqua ai mezzi. Presenti anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. Secondo le informazioni ricevute, l'incendio non è stato doloso ma provocato accidentalmente da una combustione dovuta, probabilmente, al calore del sole. Nell'incendio non è rimasto coinvolto nessuno e la strada limitrofa che costeggia il campo non è stata bloccata.