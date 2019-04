in foto: Il senatore del Partito democratico Matteo Richetti investito questa mattina a Roma

"Un brutto incidente, ma per fortuna senza alcuna conseguenza seria. Grazie per tutto l'affetto, la vicinanza e la vostra preoccupazione. In osservazione per un po' ma solo per precauzione, così saremo ancora più in forma al nostro Harambee di domenica a Milano". Il senatore del Partito democratico Matteo Richetti, investito questa mattina da un furgoncino in centro a Roma, ha voluto tranquillizzare tutti in merito alle sue condizioni di salute con un post pubblicato su Twitter. Il parlamentare dem è ancora ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma, ma le sue condizioni di salute sono buone. A fargli visita anche l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Ho trovato il senatore vigile ed in buone condizioni, abbiamo scherzato sull'efficienza e la tempestività dei soccorsi e gli ho detto che è in buone mani e non temiamo confronti con Modena. Ho colto inoltre l'occasione per fargli gli auguri di una pronta guarigione".

Matteo Richetti è stato investito questa mattina da un furgoncino Ncc mentre attraversava la strada in via del Tritone, all'angolo con via della Stamperia, in pieno centro di Roma. Il conducente del mezzo, accompagnato in ospedale per sottoporsi al drug test e all'alcol test, è un italiano di 40 anni. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale del I Gruppo Trevi di Roma.