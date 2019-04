Il senatore del Partito democratico Matteo Richetti è stato investito da un'automobile questa mattina a Roma. L'incidente è avvenuto in pieno centro: l'esponente politico stava camminando a piedi attraversando via del Tritone, quando è stato travolto dalla vettura in transito. Da quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi, ma è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118. Il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato il parlamentare al Policlinico Umberto I dove è stato ricoverato per essere visitato ed eseguire tutti gli accertamenti del caso.

Dell'incidente di cui è stato protagonista l'onorevole è stato informato anche il Senato. Durante i lavori la vicepresidente Paola Taverna del M5s ha interrotto la discussione sul disegno di legge sulla class action, per esprimere gli auguri di tutta l'aula al collega: "Abbiamo saputo di un incidente avuto da parte del senatore Richetti. La presidenza, anche a nome di tutta l'assemblea, gli augura una pronta guarigione". In ospedale sono arrivati per appurarsi delle sue condizioni di salute gli esponenti dem Maurizio Martina e Marianna Madia. Del compagno di partito ha dato notizia anche Andrea Marcucci, presidente dei senatori dem "Per fortuna Matteo sta bene, lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro".