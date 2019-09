In un secondo video che forse non doveva essere diffuso via social ma doveva rimanere privato, Fabio Gaudenzi minaccia una serie di persone che ritiene nemiche di Massimo Carminati. L'uomo, ultras di estrema destra del gruppo Opposta Fazione, amico di Piscitelli – con cui dice di condividere la storia criminale – e uno tra i condannati di Mafia Capitale, minaccia di morte diverse persone ree di avergli messo i ‘bastoni tra le ruote', di aver ‘fatto le infami' consegnandoli alla polizia o condannandoli per reati commessi. Non sappiamo se quello di Gaudenzi sia lo sproloquio di una persona affetta da disturbi mentali, o la denuncia lucida di chi si ritiene braccato e con le spalle al muro. Certo è che, dopo l'omicidio di Diabolik e con Carminati chiuso in una cella in regime di 41bis, gli equilibri della malavita a Roma stanno cambiando. E questi video di Gaudenzi potrebbero essere sì gli sproloqui di una persona che non sta molto bene, ma anche il segnale che lo scossone nel mondo della criminalità organizzata è arrivato e c'è qualcuno destinato a sentirlo più di altri.

Il primo video di Fabio Gaudenzi: "So chi ha ucciso Fabrizio Piscitelli"

"So chi ha ucciso Diabolik e lo dirò", ha annunciato in un altro video, adesso al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che Gaudenzi abbia deciso volontariamente di farsi arrestare perché timoroso di qualcosa che temeva di non poter prevedere o controllare. Secondo quanto dichiarato nel video, è stato lui a consegnarsi alla polizia. L'unica cosa certa è che oggi è stato arrestato: saranno gli inquirenti a stabilire se l'uomo ha davvero in mano qualcosa sull'omicidio di Diabolik oppure no.

Il testo del secondo video di Fabio Gaudenzi