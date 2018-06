Il premier Giuseppe Conte ha telefonato al professore dell'Istituto tecnico Di Vittorio-Lattanzio di Roma, aggredito dal padre di un alunno dopo che gli insegnanti avevano comunicato la bocciatura del ragazzo. Umberto Gelvi, questo il nome del giovane docente di 23 anni di Aversa, è stato prima colpito al volto dal genitore che poi ha tentato di strangolarlo, costringendolo a venire medicato in ospedale dove gli è stato applicato un collare. La notizia è riportata dal quotidiano il Mattino, che racconta come il premier abbia chiamato il docente subito dopo essere tornato dal vertice con il presidente francese Macron a Parigi per esprimergli la sua solidarietà.

Conte, oltre al prof aggredito a Roma, ha chiamato anche la docente aggredita in provincia da Padova, anche in questo caso da un genitore. "Non ho paura di tornare ad insegnare – ha raccontato Umberto dopo l'aggressione a Fanpage.it – perché questo è stato un anno veramente bellissimo, poter trasmettere qualcosa ai propri alunni è quello che avevo sempre sognato. Però ho paura di incontrare in futuro altri genitori che potrebbero reagire in questo modo. E se ieri quell'uomo avesse avuto un coltello cosa sarebbe successo?".