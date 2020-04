in foto: Roberta Della Casa

L'epilogo era già nell'aria da settimane ma l'ultimo atto è andato in scena questa mattina: Roberta Della Casa non è più presidente del IV Municipio di Roma, è stata sfiduciata all'unanimità dalla maggioranza del Movimento 5 stelle in consiglio municipale, che hanno protocollato una mozione firmata da tutti i componenti del gruppo pentastellato. Dopo l'VIII, il III e l'XI Municipio, anche la minisindaca della Tiburtina perde la sua poltrona e il Movimento 5 stelle perde 4 dei 13 municipi che aveva conquistato nel 2016. Un colpo anche per la sindaca Virginia Raggi: Della Casa è considerata uno degli esponenti più vicini alla prima cittadina nel Movimento romano.

La diretta interessata ha risposto recandosi a un inaugurare un cantiere di riqualificazione di un'area verde. "Partono oggi i cantieri per riqualificare una piccola ma importante area verde su Via Tiburtina angolo Via Diego Angeli. – ha scritto su Facebook – La maggioranza municipale in queste ore farà cadere il Municipio ma vi garantisco che la nostra azione proseguirà con lo stesso impegno di sempre fino alle elezioni amministrative del 2021. I cittadini meritano risposte e personalmente credo di averle date con i fatti".

L'accusa contenuta nella mozione di sfiducia è quella di non essere in grado "di proporre progetti condivisi e condivisibili con la propria maggioranza", proprio in un momento così difficile per i cittadini del IV Municipio, una popolazione che soprattutto nei quartieri periferici è stata "fortemente provata in ambito sociale, sanitario ed economico". Il riferimento evidente è alla scelta di stanziare 129mila e 900 euro per eventi culturali anche virtuali dal già magro bilancio del municipio, di cui 90 mila euro destinati esclusivamente a una rassegna da tenersi all'interno di Villa Farinacci entro la fine dell'anno corrente.