Quando il 26 gennaio del 2017 si è spenta Simonetta Salacone – storica dirigente scolastica e insegnate dell'Iqbal Masiq – la sua morte ha colpito centinaia di persone di tutte le età. Per tutta la vita era stata un punto di riferimento per alunni, famiglie, insegnanti, amministratori locali, sindacalisti, giornalisti, per tutta la vita era stata in prima fila per la costruzione di una scuola aperta, democratica e laica. Da preside aveva fatto diventare una scuola di periferia come l'Iqbal Masiq un laboratorio di integrazione e dialogo che coinvolgeva tutto il territorio di Centocelle e non solo. Aveva voluto una scuola dalle porte aperte per tutta la vita e finalmente era riuscita a costruirla.

Martedì, per l'inizio del nuovo anno scolastico, il neoministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha deciso di condividere su Twitter "Simonetta", il rap di Assalti Frontali e Filippo Andreani che parla della vita e dell'impegno di questa insegnante di frontiera. "Simonetta Salacone, dirigente scolastica della periferia romana in cui sono cresciuto, è stata esempio della scuola che non si arrende, che pratica l'inclusione per costruire una società migliore. Grazie a tutti gli insegnanti che amano il proprio lavoro", ha scritto Fioramonti.

La canzone ricostruisce la vita di Simonetta Salacone, da quando a sei anni perse il padre al lungo apprendistato culturale, sentimentale e da insegnante alla periferia di Roma. Quando portò le idee di Don Milani in una scuola di San Basilio, accogliendo e difendendo quei ragazzini figli delle borgate e spesso della povertà che la scuola respingeva, fino alla sua idea di scuola messa in pratica ogni giorno:

la sua scuola festa, incontri, cene

la gente parla, balla, si vuole bene

non chiede di imparare a memoria i Fenici

ma di amare la storia per percorrerla in bici

Poi dice ai ragazzi: «Venite tutti qua…

state sempre nella vita con chi è in difficoltà».

E alle maestre: «Voi siate sincere

se non vi divertite cambiate mestiere».

Poi spiega: «Nelle classi, cari genitori

ci sono problemi grandi che vengono da fuori».

E non possiamo che augurarci che tutto il sistema dell'istruzione sia ogni giorno un po' più simile a quello per cui ha lottato Simonetta.