Due donne, due vite unite dallo stesso destino. Elena Morè e Antonietta Gargiulo condividono lo stesso dolore: il marito della prima, Marco, gettò i loro bambini, Samuele di 4 anni ed Emanuela di 14 mesi, dalla finestra di casa e poi si tolse la vita a sua volta. Antonio Capasso, marito della Gargiulo, ha ucciso le figlie, Alessia e Martina, dopo aver sparato alla moglie e poi si è suicidato. Elena Morè ha voluto scrivere una lettera all'altra donna, scritto riportato dal Corriere della Sera e letto in televisione nel corso della tramissione ‘Storie Italiane', per dirle che "tornare a vivere si può", nonostante la tragedia.

Questa una parte della lettera di Elena Morè

"Non ceda ai sensi di colpa, non se li dia. Perché deve sapere che ha fatto tutto ciò che doveva e poteva. Spero tanto ce la faccia anche Antonietta perché tornare a vivere si può. a cosa che più mi fa rabbia è che questa donna aveva chiesto aiuto. E aveva spiegato la situazione al comandante del marito. Le persone sapevano, eppure… Anch’io sapevo che mio marito era entrato nel tunnel di una depressione profonda che solo terapie psichiatriche e psicanalitiche avrebbero potuto curare. Decisi che dovevamo chiedere aiuto anche noi, ma lui no, non voleva. Ho rispettato le mie scelte e sono rimasta: fin che morte non ci separi, avevo promesso.Ha vissuto l’inferno prima, ma ora sarà peggio. E ci saranno tantissime lacrime: Chieda aiuto a persone competenti che le stiano vicino mentre riprende il suo cammino”.

La tragedia che colpì la signora Morè risale a sei anni fa. Era il 2012 quando a Cesena il marito gettò dalla finestra i suoi figli. La donna riuscì a salvarsi, nonostante il coniuge avesse intenzione di uccidere anche lei. "Antonietta sappia che quel giorno una parte di lei è morta, per sempre. Avrà una seconda vita, parallela, ma ovunque andrà non sarà mai più la stessa persona di prima. Non so come dire: incompleta, ecco", ha raccontato Morè al Corriere della Sera.