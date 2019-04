È stato sfiduciato oggi Mario Torelli, presidente dell'XI Municipio di Roma del Movimento 5 stelle. Negli ultimi anni ha perso ben quattro consiglieri del suo partito: che, uniti a quelli dell'opposizione, oggi l'hanno destituito. Tra loro c'è anche Francesca Sappia, ex consigliera municipale e una delle ultime ad abbandonare i pentastellati per aderire al gruppo misto. Tra lei, Mario Torelli e gli altri membri dell'(ex) maggioranza, non c'era più un rapporto sereno: né a livello politico né a livello personale. E per questo oggi ha votato la sfiducia al presidente del XI Municipio. "L'unica a cui ho chiesto scusa e che mi sento di aver tradito è Marina Vouduri (assessora alle Politiche sociali e giovanili, N.d.R.) – ha dichiarato Francesca Sappia a Fanpage.it – La macchina però io l'avevo capita. Ero riuscita anche a farla funzionare, ma non potevo fare tutto da sola. A volte ho avuto il loro sostegno, ma da luglio scorso ho iniziato a incontrare varie difficoltà".

"Quello che non volevo era rimanere in una stanza e alzare il braccio solo per farli continuare. Ho provato a resistere ma poi sono scoppiata. Ho ancora qualche speranza nel M5s a livello nazionale, condivido ancora alcuni post di alcuni ministri, come Conte. Ma se il modus operandi del partito è lo stesso di quello che ho passato io in municipio, non so se da qualche parte c'è ancora posto per me. Credo nelle idee buone, che condivido".

L'accusa all'XI municipio: "Eseguiva solo ordini del Campidoglio"

Una delle accuse maggiori che i consiglieri municipali a cinque stelle hanno fatto alla maggioranza, è quella di aver seguito alla lettera – senza discutere – gli ordini del Campidoglio. Ordini che, secondo chi ha aderito al gruppo misto, dovevano essere prima pensati e discussi, facendo attenzione alle specifiche del territorio dell'XI Municipio.

"Torelli ha solo eseguito gli ordini, ed è facile farlo quando non si studia, non c'è trasparenza, non c'è condivisione e confronto. Sono venute meno, in tre anni, le buone intenzioni. Ed è venuto meno il rapporto di fiducia tra presidente ed elettori. I cittadini speravano in una nuova classe dirigente ma non è stato così, non siamo andati a braccetto con loro. Io invece per due anni sono stata per strada tra la gente, anche di notte. Ho risposto al telefono a qualsiasi ora, ho svolto il mio compito di portavoce anche quando ero all'estero e ascoltavo la rabbia e la disperazione di chi non era ascoltato. Credevo di essere stata eletta in un movimento che doveva aprire la scatoletta di tonno. Ma dopo tre anni ho capito che noi siamo diventati il tonno".

XI municipio commissariato: Virginia Raggi delega lo stesso Torelli

Con la caduta di Mario Torelli sono arrivate nuovamente le richieste di dimissioni per la sindaca Virginia Raggi. Dalla sua salita al Campidoglio, l'XI è il terzo municipio pentastellato che cade. Sette ore di discussioni e tredici voti favorevoli: in attesa delle nuove elezioni – che non si sa quando ci saranno – il municipio sarà commissariato. Intanto, Virginia Raggi dovrà nominare un delegato che consenta l'amministrazione del territorio: e, a quanto pare, la prima cittadina nominerà lo stesso Mario Torelli. Il minisindaco appena sfiduciato. Non è la prima volta che avviene una cosa del genere: già con la ex presidente del III Municipio, Roberta Capoccioni, è stata presa la stessa decisione. Una scelta, quella di Raggi, che potrebbe generare ancora più malumori di quelli che ci sono stati in precedenza.