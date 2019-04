in foto: Virginia Raggi, Mario Torelli, presidente dell’XI Municipio

Virginia Raggi e il M5s perdono anche il XI municipio di Roma con la sfiducia del minisindaco pentastellato Mario Torelli. La sfiducia nei confronti dell'amministrazione è avvenuta dopo l'addio di quattro consiglieri eletti con il M5s, Mirko Marsella, Maria Cristina Restivo, Gianluca Martone e Francesca Sappia che hanno fatto perdere la maggioranza penstastellata al municipio con 13 a 12 per l'opposizione. Uno scenario già verificatosi nei municipi VIII e III: si tratta dunque del terzo municipio in cui crolla il M5S. Da parte sua Torelli, poco prima del voto, ha commentato con poca eleganza l'imminente sfiducia: "Assolutamente no, nessun appello. Io vado avanti. Sto lavorando gratis per i cittadini, non devo fare nessun appello: ora è il momento per tutti di tirare fuori le palle". Al voto si è arrivati in un clima molto teso e subito dopo la sala si è divisa tra le esultanze delle opposizioni di centrodestra e centrosinistra, presenti in aula con molti esponenti cittadini, i consiglieri comunali e e i propri militanti, e le grida di rabbia e sdegno degli attivisti e dei consiglieri del Movimento 5 stelle "traditi". Ora sta alla sindaca Virginia Raggi scegliere se avocare a se il governo dell'XI Municipio diventando commissaria, o se nominare una figura ad hoc. Commissario potrebbe essere lo steso Torelli, ma è difficile che dopo la sfiducia questo possa accadere essendo lontana la data del voto: i tempi tecnici rendono impossibile andare al voto con le europee di maggio.

Dopo tre anni di scontri interni cade il M5s in XI Municipio

Un malcontento diffuso da tempo ha portato il M5S a perdere terreno anche a Roma Sud. Tra i temi che hanno condotto il municipio nella direzione della sfiducia la questione viabilità con i disagi dovuti ai lavori al viadotto della Magliana, sulle preferenziali di Marconi e Portuense, e il progetto del parcheggio interrato di piazza Fermi. Gli ex consiglieri M5S hanno rimproverato a Torelli di "non essere stati in grado di prendere decisioni e di non aver svolto attivamente il proprio ruolo politico". Adesso non resta che attendere se a seguito della sfiducia, sarà nominato un commissario, oppure se si tornerà presto al voto.