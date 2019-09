La morte di Amina De Amicis è avvolta nel mistero. Per fare chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso, il pubblico ministero ha disposto l'autopsia. La salma sarà sottoposta anche al test del Dna, per confutare ogni dubbio sull'identità, in quanto viso e corpo apparivano particolarmente deteriorati. La donna era scomparsa da casa una settimana fa, ieri i carabinieri hanno trovato il suo cadavere abbandonato in un terreno davanti al centro commerciale Unico nel quartiere di Ponte di Nona a Roma. Ciò a cui intendono trovare risposta gli inquirenti sono alcuni quesiti ancora rimasti irrisolti. Se nonna Amina veramente si trovava da diversi giorni in quel campo, perché nessuno si è subito accorto di lei, compresi i militari che durante le ricerche per la sparizione hanno scandagliato l'area? Perché viso e corpo erano gonfi e il volto scuro? Perché e com'è arrivata lì, ce l'ha portata qualcuno?

Amina De Amicis trovata morta

Il tragico rinvenimento risale alla mattinata di ieri, quando i carabinieri di Tivoli del Nucleo Investigativo sono intervenuti per la segnalazione di un cadavere ritrovato in un campo. Il corpo era in un avanzato stato di decomposizione, esposto all'aria aperta e agli agenti esterni da diversi giorni. Gli investigatori hanno impiegato del tempo per identificarlo e ciò è stato possibile grazie ai documenti ritrovati all'interno della borsetta che era adagiata a terra, non distante dal cadavere. Ma i peggiori sospetti si sono rivelati fondati: quella donna distesa al suolo era proprio nonna Amina.

Era scomparsa da sei giorni

Amina De Amicis era scomparsa da casa sei giorni fa, nel quartiere dove abitava, Ponte Di Nona. I suoi familiari preoccupati per non vederla più tornare hanno dato l'allarme, rivolgendosi ai carabinieri. Subito sono partite le ricerche. I suoi cari hanno lanciato anche un appello attraverso la trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Poi, ieri, il drammatico ritrovamento che ha tolto ogni speranza di ritrovarla viva. Gli inquirenti stanno cercando di capire come sia arrivata all'interno del terreno, dove i familiari sostengono che non sarebbe mai andata da sola, cosa l'abbia spinta ad allontanarsi da casa. Non solo, ha incontrato qualcuno durante il tragitto? È stata colta da un malore? Sono tutte domande ancora in attesa di risposta.