Un cadavere è stato trovato davanti al centro commerciale Unico, nel quartiere Ponte di Nona, a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, giovedì 19 settembre, intorno alle ore 12.40. Il corpo si trovava in via Don Primo Mazzolari, proprio nei pressi dell'ipertriscount. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti i carabinieri di Tivoli e alla VII sezione Nucleo Investigativo. I militari hanno identificato il corpo senza vita: è di Amina de Amicis, l'anziana di 89 anni scomparsa da casa una settimana fa. L'area interessata al ritrovamento è stata transennata, per lo svolgimento dei rilievi scientifici.

Il corpo era irriconoscibile

Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di putrefazione, ciò fa ipotizzare che si trovasse da almeno cinque o sei giorni in strada, in balìa degli agenti atmosferici. Secondo quanto appreso aveva il volto e il corpo gonfi e il viso scuro, tanto che i familiari contattati dalle forze dell'ordine e arrivati sul posto, hanno riconosciuto i suoi vestiti e la sua borsa, dove all'interno c'erano ancora i documenti e gli effetti personali. Sul corpo i militari non hanno trovato nessun segno di violenza. Terminati gli accertamenti la salma sarà sottoposta all'autopsia, per accertare le cause della morte e all'esame del Dna.

Anziana scomparsa a Ponte di Nona

Di nonna Amina non si avevano purtroppo più notizie da sei giorni e il ritrovamento di stamattina ha confermato il suo decesso. I suoi cari preoccupati per non vederla rientrare a casa si sono erano rivolti anche alla trasmissione televisiva "Chi l'Ha visto?" rendendo pubblico il loro appello e chiedendo a chi l'avesse vista, di segnalarlo alle forze dell'ordine. Raccolta la denuncia di scomparsa della famiglia, i carabinieri si erano messi subito sulle sue tracce, passando al vaglio la zona e le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza che l'avevano immortalata per l'ultima volta in via Riserva Nuova e in via Fosso Scilicino.