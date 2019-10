in foto: Foto da Facebook

L'avvocato di Ludwig Koons, il figlio di Ilona Staller e Jeff Koons che negli scorsi giorni è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti a Roma, è intervenuto per difendere il suo assistito dalle accuse che gli sono state mosse: "Ludwig Koons è estraneo alle accuse che gli sono state mosse – ha detto il legale Luca Di Carlo all'agenzia di stampa Dire -, il suo è stato un grande gesto per l'accoglienza e l'integrazione di un ragazzo africano senza tetto". La vicenda che ha coinvolto Ludwig Koons risale a giovedì scorso: il ragazzo è stato fermato dai carabinieri nei pressi del suo appartamento in zona Cassia, di proprietà della madre, e alla vista dei militari dell'Arma avrebbe mostrato un nervosismo che ha spinto i carabinieri ad approfondire i controlli nella sua abitazione. Qui i militari dell'Arma hanno trovato un grammo di eroina e una valigia contenente due chili di marijuana e appartenente a tre ragazzi che erano ospitati all'interno della sua abitazione e al momento della perquisizione stavano dormendo.

Il figlio dell'ex pornostar nota come Cicciolina, nonché ex deputata, aveva subito detto di non sapere nulla della droga trovata in casa. I due episodi non sarebbero legati tra loro: i tre ragazzi che erano in casa sua, di origine gambiana, erano stati arrestati, mentre Ludwig Koons era stato denunciato a piede libero. Adesso l'avvocato, a cui i genitori di Ludwig Koons hanno affidato in maniera congiunta la difesa di loro figlio, si è detto certo dell'innocenza del ragazzo: "Gli elementi probatori raccolti da questa difesa sono chiari e incontrovertibili", ha detto l'avvocato Di Carlo.