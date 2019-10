in foto: Foto da Facebook

Ludwig Koons, il figlio di Ilona Staller, sarebbe stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. A raccontare la vicenda è Il Messaggero: secondo quanto riportato, nella casa del ragazzo a Roma Nord sarebbe stato trovato un grammo di eroina e un bilancino di precisione. Koons avrebbe dichiarato di non sapere nulla riguardo la provenienza della droga, ma i carabinieri non gli avrebbero creduto. All'interno dello stesso appartamento dove è stata trovata l'eroina, vivevano anche tre affittuari del Gambia: sotto al letto avevano una valigia con quasi due chili di marijuana e 4mila euro in contanti. Loro sono stati arrestati e poi scarcerati in attesa del processo, mentre il figlio di Cicciolina è stato denunciato a piede libero. Durante la perquisizione sarebbe entrata in casa anche la madre, sconvolta per quanto stava accadendo, perché proprietaria dell'appartamento e perché probabilmente avvertita dal figlio.

Tutto è cominciato nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 14. I carabinieri avrebbero fermato Koons nei pressi del suo appartamento per un controllo di routine, ma vedendolo nervoso, avrebbero deciso di approfondire e hanno fatto scattare la perquisizione nella sua abitazione. Qui avrebbero rinvenuto un grammo di eroina, di cui lui ha dichiarato di non sapere nulla, e quasi due chili di marijuana in una valigia appartenente ai tre uomini che stavano in casa sua, probabilmente affittuari. Quando i carabinieri sono entrati in casa i tre stavano dormendo e non avrebbero avuto il tempo di nascondere la valigia o disfarsi della marijuana. I due episodi non sono stati considerati collegati, tanto che Koons non sarebbe stato denunciato per spaccio, ma solo per detenzione di sostanza stupefacente.