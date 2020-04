in foto: Il comandante dei vigili urbani Antonio Di Maggio

"Se questo e' veramente il contenuto della delibera di Giunta regionale approvata oggi in merito alle indicazioni sui test sierologici, dove non e' stato inserito alcun riferimento alla Polizia Locale, la ritengo una cosa vergognosa". È un affondo durissimo quello del comandante della polizia locale di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, riguardo all'approvazione della delibera della giunta della Regione Lazio in merito ai 300mila test sierologici che saranno effettuati su operatori sanitari e forze dell'ordine. "È da un anno che lavoro senza percepire alcun compenso e non esiterò a destinare parte della mia pensione per far eseguire tutti i test necessari agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale presso laboratori o strutture private".

I 300mila test sierologici per sanitari e forze dell'ordine

Nella nota diramata dalla Regione Lazio, si dice che saranno sottoposti a test sierologici gli operatori sanitari e le forze dell'ordine, al fine di verificare se il virus sia circolato in certi ambienti. Viene poi specificato che l'esame è rivolto a "Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Esercito ‘Strade Sicure', Guardia di Finanza e Guardia Costiera". Non sono in effetti menzionati gli agenti di Polizia Locale, motivo per il quale il comandante Antonio di Maggio ha deciso di attaccare la giunta regionale.