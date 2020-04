Test sierologici saranno eseguiti su operatori sanitari e forze dell'ordine nel Lazio. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che ha descritto questi controlli come "la più grande indagine epidemiologica del nostro paese" cui saranno sottoposti Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Esercito ‘Strade Sicure', Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Sono 300mila i kit per il test che saranno acquistati dalla Regione: l'esame sarà su base volontaria, nessuno sarà costretto a farlo. Chi dovesse risultare positivo alla ricerca delle IgG (immunoglobuline G) dovrà fare anche il tampone naso – faringeo. Se dovesse risultare positivo, sarà messo in isolamento e verrà avvertito il medico curante. Questi test, specifica la Regione Lazio, non danno patente di immunità, servono solo a verificare se il virus sia circolato in determinati contesti.

Il costo dei test

Quanto costano i test? Il prelievo venoso 2,58 euro, prelievo venoso a domicilio 14 euro, test sierologico la ricerca di anticorpi da siero in Elisa/Clia 12,65 euro, test per la ricerca di anticorpi con metodo capillare in immunofluorescenza 15,07 euro. "I campioni saranno tutti informatizzati e conservati presso la Bio-banca dell’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani – ha dichiarato D'Amato – Una volta espletate le procedure di gara si partirà con i test a tutti gli operatori del Servizio sanitario e agli operatori della nostra regione delle Forze dell’Ordine che hanno aderito a questa indagine epidemiologica. Proprio oggi si è tenuta con i responsabili delle Forze dell’Ordine una riunione operativa per disciplinare le modalità di prelievo, invio e processamento dei campioni".