in foto: Immagine di repertorio

Ancora un'aggressione a un'autista di autobus a Roma. Questa volta è successo al capolinea della linea 013 del bus Roma Tpl ad Acilia, in via Nino Taranto. Due ragazzi sono saliti sul mezzo lamentandosi che era arrivato in ritardo, ma invece di limitarsi a questo hanno iniziato a insultare l'autista. Non contenti, hanno iniziato a prendere a calci e pugni la parete della cabina del conducente, che è sceso per cercare di far desistere i due giovani con il loro comportamento. Per tutta risposta è stato aggredito e hanno iniziato a strattonarlo. Poi, forse intuendo la gravità del loro comportamento, sono scappati a piedi e hanno fatto perdere le proprie tracce. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando di rintracciare i giovani che hanno aggredito l'autista.

Roma, autista aggredito da banda di giovani: fermato un 17enne

Questo è l'ennesimo episodio di violenza ai danni di un'autista che si verifica negli ultimi giorni. Solo lo scorso venerdì un gruppo di giovanissimi ha pestato a sangue il conducente di un bus Atac solo perché li ha rimproverati per il loro comportamento. La banda prima ha iniziato a fare confusione sul mezzo, poi ha azionato la leva di emergenza che fa aprire le porte per uscire dall'autobus: un gesto molto pericoloso che non era giustificato da nessuno stato di necessità. L'autista è uscito dalla cabina per intimare ai ragazzi di smetterla, e per tutta risposta è stato aggredito con calci e pugni: nessuno è intervenuto in sua difesa, è stato soccorso solo quando i ragazzi sono fuggiti. Poco dopo è stato fermato un 17enne già conosciuto alla polizia per episodi di rapina. E adesso l'autista ha paura di tornare al lavoro.