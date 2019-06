I fatti risalgono a qualche giorno fa quando Massimiliano Minnocci, conosciuto anche come il Brasiliano, è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato una pattuglia dei carabinieri a Pietralata, il quartiere dove abita. Alla vista dei militari l'uomo gli ha aggrediti: "Ve sgozzo, ve ammazzo, andate via sto quartiere è mio". Questo il tenore delle minacce rivolte ai carabinieri agitando una bottiglia vuota. L'episodio gli è costato una condanna a 4 mesi di reclusione comminata alla fine dell'udienza per direttissima. Il Brasiliano è diventato un personaggio abbastanza noto grazie alle tirate razziste sui social e alle dirette su Instagram dalla palestra, che lo hanno portato a fare diverse comparsate in televisione, l'ultima qualche giorno fa alla trasmissione il Diritto e Rovescio su Rete 4, dove è intervenuto per parlare contro l'accoglienza dei migranti. Una lunga carriera da ultras giallorosso, svastiche tatuate, Benito Mussolini sul petto e ‘me ne frego' impresso con l'inchiostro sopra il sopracciglio, il Brasiliano non ha mai nascosto le sue idee politiche. Ultimamente si è reinventato "influencer" su Instagram comparendo in diverse occasioni nelle storie di giovani e giovanissimi della scena trap della capitale. Il diretto interessato in una storia pubblicata questa mattina racconta che è sottoposto a l'obbligo di firma quotidiana presso gli uffici di polizia.

Brasiliano aggredisce la polizia a Pietralata

Il personaggio non è nuovo ha episodi simili. Lo scorso ottobre era stato protagonista di un'aggressione alle forze dell'ordine sempre a Pietralata prima del corteo "anti degrado" organizzato dall'estrema destra. Arrivato completamente ubriaco sul luogo del concentramento, aveva iniziato a minacciare la polizia che, con fatica, era riuscita a portarlo via. Una volta in commissariato aveva nuovamente dato in escandescenze procurandosi anche delle lesioni. Il video di quanto accaduto per strada era velocemente diventato virale.