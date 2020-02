Sta bene il bimbo abbandonato ieri dalla madre in via Principe Amedeo, all'incorocio con via Carlo Cattaneo, nei pressi della stazione Termini a Roma. Secondo le informazioni apprese il piccolo, di circa un anno, risponde corretamente agli stimoli ed è bene nutrito. I medici del Bambin Gesù lo hanno sottoposto a tutti gli esami necessari, prima di affidarlo ai servizi sociali. A notarlo un passante, poi è stato portato al pronto soccorso in via precauzionale, per i controlli. Ad indagare sull'accaduto per risalire all'identità della madre gli agenti della Polizia di Stato che intervenuti sul luogo della segnalazione, hanno sequestrato il passeggino e gli oggetti lasciati dalla donna. Di fondamentale importanza per identificarla le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato la madre mentre con un'altra bambina in braccio, lasciava il passeggino incustodito in strada, per poi allontanarsi.

Arrestata la donna che ha abbandonato il bimbo a Termini

Grazie alle riprese passate al vaglio, che hanno immortalato la donna con un giaccone scuro e il cappuccio che le copriva la nuca, è stato possibiile risalire a lei: una venticinquenne originaria di Gallarate. I poliziotti si sono immediatamente messi sulle sue tracce, localizzando il suo telefono a bordo di un treno che viaggiava all'altezza di Firenze, in direzione Milano. Gli agenti hanno poi diffuso le informazioni alla Polizia Ferroviaria, che ha bloccato la donn a nei pressi di Bologna ed è stata arrestata e le è stata tolta anche l'altra figlia.