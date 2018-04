in foto: Un frame del video che scandalizzò gli italiani

Il 6 aprile del 2016 un sito francese pubblicò la ricetta della pasta alla carbonara, ma il procedimento spiegato scandalizzò centinaia di italiani su Facebook. Per dimenticare l'oltraggio alla cucina italiana e ricordare la vera ricetta di una delle più tradizionali e conosciute paste italiane, il 6 aprile verrà festeggiata la seconda edizione del Carbonara Day. Si tratta di un'iniziativa AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta) e IPO (International Pasta Organization) in collaborazione con Tuttofood.

La terribile ricetta pubblicata dai francesi

La ricetta tradizionale riportata nel Talismano della Felicità di Ada Boni, che non manca in nessuna cucina romana, ha questi ingredienti: pancetta, uova intere, cipolla, burro e pepe. Niente guanciale e niente pecorino. Secondo Max Mariola, chef del canale del Gambero Rosso, gli ingredienti sono spaghetti, uova, guanciale, pecorino e parmigiano. Discussioni infinite sull'utilizzo di pancetta o di guanciale, ma sicuramente tutti gli italiani concordano nel dire che quella terribile ricetta francese proprio non può essere definita una ‘Carbonara'. In una padella veniva messa la pasta, la pancetta e la cipolla, tutto insieme, a crudo e a freddo. A cottura ultimata veniva aggiunta la panna. Come pasta veniva utilizzata una confezione di farfalle Barilla, ma l'azienda spiegò subito che non si trattava di una pubblicità autorizzata.