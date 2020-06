in foto: Spettacolo delle Frecce tricolori il 2 giugno a Roma (Getty).

Una rosa rossa sulla tomba di 21 Madri Costituenti, è il gesto di Anpi, in occasione della ricorrenza del 2 giugno. L'associazione nazionale partigiani d'Italia per celebrare la Festa della Repubblica ha lanciato due iniziative: la prima è la pubblicazione di un articolo della Costituzione italiana al giorno, diffuso attraverso i social network, mentre la seconda è la deposizione di rose rosse in ricordo di donne illustri, che hanno scritto la Storia del nostro Paese. A Roma le rose saranno deposte dove riposano Nilde Iotti, prima donna a ricoprire per tre legislature tra il 1979 e il 1992, una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati; Nadia Gallico Spano, membro dell'assemblea costituente italiana e deputato del Partito comunista italiano; Adele Bei, membro dell'assemblea costituente italiana e deputato del Partito comunista italiano e Maria De Unterrichter Jervolino, insegnante e politica italiana della Democrazia Cristiana. Un momento trasversale che va dal Cimitero Flaminio di Prima Porta, al Parco Cingolani via Duca D'Aosta a Palestrina, passando per il Cimitero del Verano.

La manifestazione del centrodestra contro il governo Conte

Il 2 giugno manifesterà il centrodestra unito, nonostante il divieto d'assembramento, la protesta è organizzata da Lega e Fratelli d'Italia e ha aderito anche Forza Italia. Attesi in piazza anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni, per manifestare contro il governo di Giuseppe Conte. Sono previste mobilitazioni anche nel resto d'Italia, con flash mob silenziosi, come quello programmato in piazza del Duomo a Milano, al quale ha aderito anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

Il programma della Festa della Repubblica

Il 2 giugno 2020 vedrà sobrie celebrazioni per la Festa della Repubblica a causa dell'emergenza coronavirus. Nessuna parata militare ai Fori Imperiali, una misura necessaria per evitare assembramenti che possano favorire i contagi. Il 2 giugno termineranno il giro d'Italia le Frecce Tricolori, che da metà maggio hanno sorvolato 20 città italiane, da Nord a Sud, passando per il centro, un grande simbolico abbraccio a tutti gli italiani. Domani disegneranno la bandiera italiana sulla Città Eterna, a conclusione del loro itinerario. Una Festa della Repubblica, quella pensata quest'anno dal Ministero della Difesa, senza persone per strada e senza ospiti nelle caserme italiane.