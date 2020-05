Il 2 giugno le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare il cielo di Roma, in occasione del 74esimo anniversario della Festa della Repubblica, con acrobazie e code dei colori della bandiera italiana, che faranno stare a naso all'insù centinaia di persone. Un grande abbraccio alla Nazione intera, di regione in regione. Il ministero della Difesa ha annunciato che quest'anno sarà un 2 giugno senza parata militare, così è deciso, per l'emergenza coronavirus. Una misura necessari per evitare assembramenti in strada, dopo il termine della fase di lockdown e l'inizio della ripartenza.

Il giro d'Italia della pattuglia acrobatica nazionale

Quest'anno per le celebrazioni della Festa della Repubblica è in programma un volo di cinque giorni degli aerei delle Frecce Tricolori, un giro d'Italia della Pattuglia acrobatica nazionale iniziato il 25 maggio scorso, che vedrà protagonisti i capoluoghi delle regioni italiane. I cieli di 21 città si tingeranno dei colori della bandiera italiana. Le Frecce Tricolori sono partite da Trento, passando per Codogno (primo focolaio di coronavirus e zona rossa d'Italia), Milano, Torino e Aosta. Il secondo giorno hanno ‘salutato' Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila, mentre il 27 maggio le due Isole più grandi d'Italia, passando sopra Cagliari e Palermo. Ieri è stata la volta di Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso.

Il 2 giugno le Frecce Tricolori sorvoleranno Roma

Oggi, venerdì 29 maggio, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Loreto (dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Aeronautica Militare), Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Martedì 2 giugno infine, concluderanno il loro percorso, sorvolando il cielo di Roma. "Le Frecce Tricolori toccheranno tutte le regioni italiane e abbracceranno simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa" ha commentato il ministero della Difesa.