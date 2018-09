in foto: Il Policlinico dei Castelli Romani, Ariccia

Il nuovo Policlinico dei Castelli Romani aprirà al pubblico il 18 dicembre 2018, almeno stando al cronoprogramma della Asl. La notizia è stata diffusa dal presidente dell'Ordine dei Medici, Antonio Magi, che ha definito il nuovo polo come "un ospedale all'avanguardia".

"I cittadini dei Castelli Romani, ma anche del litorale sud romano, avranno un bel regalo di Natale. La struttura è stata costruita in modo accurato, è modernissima, ha ampi spazi per i pazienti ed è dotata di tecnologie d'avanguardia. Ci sono tutte le premesse perché possa offrire un'assistenza ospedaliera di altissimo livello in un ambiente confortevole e funzionale. Questo permetterà anche al personale, a medici, infermieri, tecnici di lavorare al meglio delle loro possibilità", ha dichiarato in una nota Magi. "A differenza del S. Andrea e dell'Ifo – dice il vice presidente dell'Ordine Pierluigi Bartoletti – questo complesso nasce su un progetto specifico di grande ospedale ed i risultati si vedono. Gli spazi sono adeguati, grande è la luminosità, le camere operatorie sono gioielli tecnologici di ultima generazione ed inserite in spazi ideali. Il nuovo policlinico inoltre ospiterà un centro di telemedicina che permetterà di implementare in modo significativo le attività sul territorio".

Il Policlinico dei Castelli Romani, che è stato costruito nella zona di Fontana di Papa lungo la via Nettunense, parte bassa di Ariccia, comune dei Castelli Romani, prevede trecentoquarantaquattro posti letto, un pronto soccorso, un servizio dialisi, un reparto per tac, ecografie e radiografie, una Pet, un centro trasfusionale, un reparto di terapia intensiva, un blocco operatorio e un blocco parto, il reparto delle degenze, un laboratorio analisi e il day hospital.