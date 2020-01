in foto: (La Presse)

I saldi invernali del 2020 a Roma iniziano tra due giorni. L'attesa data è fissata ufficialmente per sabato 4 gennaio, ma sono già partiti sconti in tantissimi negozi della Capitale e provincia. Molti commercianti stanno approfittando dell'inizio di gennaio a ridosso del primo weekend di ribassi per mettere a disposizione del cliente merce a un prezzo inferiore, per un acquisto conveniente. Con la speranza di inaugurare il nuovo decennio appena entrato con buone vendite. Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori la spesa media delle famiglie romane durante i saldi invernali quest'anno sarà di circa 179,2 euro. I nuclei familiari che acquisteranno durante i saldi saranno oltre 9 milioni di famiglie, il 38% del totale: un andamento delle vendite in diminuzione del -1,3% rispetto allo scorso anno, provocata soprattutto dal Black Friday.

Saldi invernali 2020 a Roma: dove trovare i primi sconti

Il centro storico di Roma è il luogo più gettonato da romani e turisti. Ad ospitare ogni anno migliaia di persone, specialmente in occasione dei saldi, vie dello shopping della Capitale, da Piazza del Popolo a Piazza Venezia, passando per Piazza di Spagna. Tanti i negozi in via del Corso, via dei Condotti, via del Babuino, via Cola di Rienzo a Prati dove trovare i primi sconti, in attesa di sabato 4 gennaio.

Le regole per acquisti in sicurezza durante i saldi

"Coloro i quali abbiano intenzione di fare acquisti approfittando dei saldi invernali devono fare attenzione: il rischio di incorrere in un inganno purtroppo è sempre dietro l'angolo e la possibilità che le promozioni si rivelino decisamente poco vantaggiose è concreta" ha infermato i cittadini Federconsumatori. Tuttavia esistono alcune regole per fare acquisiti in sicurezza durante i saldi che riguardano i cambi, la prova dei capi, i pagamenti, la tipologia di prodotti in vendita e l'indicazione del prezzo.