I saldi invernali a Roma 2020 partono dal 4 gennaio. Segnate sul calendario questa data, in attesa di dare il via a passeggiate nel centro storico della Capitale e nei centri commerciali, all'acquisto più conveniente o delle occasioni a disposizione del clienti. A renderlo noto l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Attività produttive, Paolo Orneli, la data è quella prevista dalla normativa regionale, ovvero il primo giorno feriale prima dell'Epifania e dureranno sei settimane. Ecco che inizia la corsa allo shopping, alla ricerca del capo firmato in saldo da non lasciarsi sfuggire, che si tratti di abbigliamento o accessori "puntati" durante le festività natalizie che speriamo siano ancora lì, in vetrina, ad attenderci.

Saldi invernali a Roma 2020: dove fare shopping a Roma

A Roma per fare shopping, specialmente durante il periodo dei saldi invernali c'è l'imbarazzo della scelta. Protagonista indiscusso è il centro storico, da Piazza del Popolo a Piazza di Spagna, passando per via del Corso, via Condotti, via del Babbuino, con le loro elegantissime vetrine. Tappa degli acquisti romani durante i saldi è la famosissima Galleria Alberto Sordi, dove trovare diversi negozi e un'area ristoro. Molto gettonati anche il quartiere Prati e il Vaticano.

Le regole di Confcommercio per acquistare in sicurezza

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.

3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.

4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.