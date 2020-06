I due turisti cinesi guariti dal coronavirus e primo caso di contagio in Italia hanno donato 40 mila dollari all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per contribuire alla ricerca sul Covid-19. La coppia ha manifestato i sintomi della malattia lo scorso gennaio, mentre si trovava in visita nella Capitale ed è stata ricoverata all'Istituto nazionale di Malattie Infettive, dov'è rimasta fino allo scorso marzo. Oggi i due coniugi sono finalmente tornati in Cina, dopo un'assenza che si è protratta per ben cinque mesi e hanno potuto riabbracciare i propri cari. Ma dall'Oriente non si sono dimenticati dei medici e ricercatori che li hanno salvati e hanno voluto fare una donazione, in segno di riconoscenza per il lavoro svolto.