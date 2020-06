Sono 111 i pazienti presenti all'interno della struttura dell'Istituto nazionale di Malattie Infettive. Tra questi, 47 sono casi accertati di Covid, 36 positivi al tampone. Sei, più gravi, nel reparto di terapia intensiva, sono ricoverati con supporto respiratorio, grazie ai macchinari. Tra le persone presenti all'interno della struttura, 64, sospettate di essere entrate di aver contratto il virus, sono state sottoposte ad accertamenti ed attendono i risultati degli esami, per la ricerca del Covid. Questi i dati emessi dal bollettino medico dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, giovedì 18 giugno. L'Inmi rende inoltre noto che sono 478 i pazienti asintomatici o con sintomi lievi dimessi stamattina, che hanno fatto ritorno presso la propria abitazione, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare e comunque fino a completa guarigione. Altri sono stati trasferiti presso strutture del territorio adibite all'osservazione.

Nel Lazio ieri 10 nuovi contagi e 4 decessi

Ieri sono stati 10 i nuovi contagi di coronavirus registrati nel Lazio, 4 i morti e 96 i guariti, per un totale di (6120), una cifra cinque volte superiore a quella degli attuali positivi (1039). Tra i nuovi casi, uno è riconducibile al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana, nello specifico, si tratta del convivente di un dipendente che ha contratto il virus, quindi esterno alla struttura. Il cluster ammonta a 113 contagi e a 6 decessi correlati, la procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le Asl delle altre province della Regione al di fuori di Roma non hanno registrato nuovi postivi, né morti. Nel Lazio i dati complessivi sull'epidemia hanno registrato 284 pazienti ricoverati non in terapia intensiva, 38 ricoverati in terapia intensiva, 717 in isolamento domiciliare e 818 decessi, per un totale di 7977 casi esaminati.