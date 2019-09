Terminato il loro soggiorno romano, il principe Harry e Meghan Markle sono volati in Sud Africa dove sono sbarcati questa mattina. La coppia di reali inglesi più amata, era arrivata in città per partecipare al matrimonio di Misha Nonoo. La stilista non è solo una carissima amica della coppia, ma anche colei che ha messo lo zampino per farli conoscere. La storia è già un piccolo classico della storia della Royal Family: a quanto pare la Nonoo, molto amica di Meghan, si era convinta che il principe e l'attrice statunitense fossero fatti l'uno per l'altra, così ha fatto in modo di combinare un appuntamento e Cupido ha scoccato la sua freccia.

Matrimonio Misha Nonoo: ricevimento al Gianicolo e festa a tema Dolce Vita

Le nozze si sono tenute lo scorso venerdì 20 settembre a Villa Aurelia, 300 invitati che hanno potuto ammirare la vista di Roma dal Gianicolo. Tanti i nomi del jet set internazionale presenti, tra cui Orlando Bloom e Katy Perry, la figlia del presidente Usa Ivanka Trump con il marito Jared Kushner, la modella Karlie Kloss. Il giorno successivo un grande party è stato dato dagli sposi a Cinecittà. Tema? Ovviamente la Dolce Vita.

L'orecchino di diamanti non è stato ritrovato

Ora si è aperto un piccolo giallo: la duchessa Meghan ha infatti perso uno dei preziosissimi orecchini di diamanti che indossava alla festa tenutasi a Villa Aurelia. Nonostante gli sforzi del personale, che ha dato la caccia al gioiello perduto, dell'orecchino (che non certo passa inosservato) nessuna traccia. Forse è già finito nella mani di qualche fortunato che si è trovato per le mani un piccolo tesoro. Forse la reale inglese non ne sentirà poi più di tanto la mancanza.