Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati a Roma. Il duca e la duchessa di Sussex si trovano nella capitale per partecipare alle nozze di una delle migliori amiche di Meghan, la stilista americana Misha Nonoo. La location? Gli studios di Cinecittà: è proprio lì, infatti, che si terranno i festeggiamenti. Oltre ai duchi della famiglia reale, a Roma ci sono anche Katy Perry con Orlando Bloom, la top model Karlie Kloss e la cantante Ellie Goulding. Harry e Meghan sono venuti a Roma da soli, senza il piccolo Archie nato cinque mesi fa: subito dopo le nozze di Nonoo andranno in Africa dal 23 settembre al 2 ottobre, per un royal tour che toccherà la parte sud del continente. E di questo viaggio farà parte anche Archie. Viste le ultime polemiche a Buckingham Palace per le spese pazze di Meghan, stavolta la coppia non viaggerà su un jet privato.

Harry e Meghan a Roma per le nozze a Cinecittà Studios

È stata proprio Misha Nonoo a far conoscere il principe Harry e Meghan Markle. E chi l'avrebbe mai detto che tra l'attrice di Suits e l'ex ribelle della famiglia reale inglese sarebbe nata una relazione così stabile e duratura? Il matrimonio è stato – come succede sempre in questi casi – accompagnato da pettegolezzi e malelingue. Meghan è stata dipinta come l'arrivista alle prese con la scalata sociale, ma quello che non si è considerato è che lei lavorava a Hollywood. E di certo non ha mai avuto bisogno di un marito che la mantenesse. Dopo le nozze col principe Harry però, ha dovuto rinunciare al suo lavoro di attrice, nonché cancellare tutti i suoi account social. Lei dice di essere felice di averlo fatto, ma se sia davvero così non è dato sapere.