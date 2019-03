in foto: Treno regionale Orte/Fara Sabina–Fiumicino.

Circolazione al momento sospesa sulla linea ferroviaria FL3 Roma-Viterbo. Un martedì mattina di passione per i pendolari quello di oggi, 12 marzo. Il disagio è dovuto a un guasto sulla linea elettrica tra le stazioni di Cesano e La Storta. I treni viaggiavano con un'ora di ritardo. Gli utenti che quotidianamente si spostano in treno verso Roma per studio o lavoro hanno condiviso le informazioni sul disservizio su Facebook commentando quanto sta accadendo in queste ore. "Danno grave, siamo fermi in mezzo al nulla", scrive Andrea poco prima delle sette". Mauro commenta: "Ennesimo giorno di calvario sui treni". Un viaggio quello dei pendolari della linea Roma-Viterbo spesso ostacolato da guasti e disservizi che provocano cancellazioni o ritardi ai treni. "Non ce la facciamo più, ogni giorno c'è un guasto o un problema. Per un periodo sembra che vada bene, che la situazione sia migliorata, ma la settimana dopo siamo daccapo – dice a Fanpage.it Marco – non so più come giustificare i ritardi al lavoro".

Metro A rallentata

Metro A rallentata in direzione Battistini intorno alle ore 7.10 di questa mattina a causa del malore di un passeggero a bordo di un convoglio nella stazione Ponte Lungo. I rallentamenti non hanno creato particolari problemi perché la circolazione è ripresa pochi minuti dopo, terminate le operazioni di soccorso.