Treni cancellati o in ritardo fino a un'ora sulla linea ferroviaria Roma-Cassino. Il disservizio si è registrato intorno alle 16.10 di oggi, giovedì 19 settembre. A provocare il disagio è un guasto tecnico riscontrato tra Roma Casilina e Ciampino. Luceverde Roma nel pomeriggio su Twitter ha informato gli utenti del servizio di trasporto pubblico che "la circolazione ferroviaria risulta fortemente rallentata, con tempi di percorrenza fino a 50 minuti per i convogli che si trovano in viaggio". Infotreno ha comunicato che i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni di percorso per un inconveniente tecnico alle infrastrutture ferroviarie".

Disagi e maltempo a Roma

Inevitabili i disagi per i pendolari in rientro a casa dopo una giornata di studio o lavoro. Un giovedì pomeriggio di passione, in cui protagonista è il maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale, specialmente nel quadrante Est, provocando traffico in strada. La pioggia è caduta sulla Capitale accompagnata da grandine e temporali. Alcuni automobilisti in viaggio sono stati costretti a fermarsi per la scarsa visibilità.

Guasto a un treno merci: ritardi sulla Roma-Cassino

L'ultimo grande disagio alla circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Cassino si è verificato circa due settimane fa, quando un guasto a un treno merci alla stazione di colle Mattia ha provocato cancellazioni e ritardi fino a due ore. Esasperati, i viaggiatori si sono raccolti sulle banchine, alla ricerca di risposte per la lunga interruzione. "È vergognoso il servizio che ci troviamo a pagare. È vergognoso il fatto che dopo un mese di fermo per lavori di potenziamento ci siano tutti questi disagi". Resta invariata la critica mossa nei confronti del disservizio di oggi.