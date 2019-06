Una donna è morta dopo aver cercato di rimettere al suo posto un uccellino caduto dal nido. La vittima, una 47enne di nazionalità romena, ha visto il piccolo volatile per terra in un giardino pubblico di Grottaferrata e ha deciso di aiutarlo a tornare al suo posto. Ha quindi preso una scala, ci è salita sopra, e ha provato a rimetterlo nel nido. Purtroppo, mentre si trova a 2,5 metri di altezza, ha perso l'equilibrio ed è caduta, sbattendo la testa contro un vaso. L'impatto, molto violento, le è stato fatale: la donna è morta praticamente sul colpo. Sposata e con una figlia, la tragedia ha sconvolto la sua famiglia, disperata per l'accaduto. Sul posto sono arrivati il 118, che purtroppo non ha potuto fare nulla per la 47enne, e i carabinieri della stazione di Grottaferrata.

Frosinone, operaio cade da impalcatura da tre metri di altezza

Solo qualche giorno fa un operaio ha avuto un grave incidente sul lavoro a Supino, in provincia di Frosinone. Anche l'uomo è caduto da diversi metri di altezza, mentre lavorava su un'impalcatura per fare alcuni interventi all'esterno della Chiesa di Santa Maria, nel centro storico della città. Per motivi che non sono chiari, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto da un'altezza di tre metri, cadendo sulla strada. I colleghi hanno assistito impotenti alla scena e, sconvolti, hanno chiamato il 118, giunti immediatamente sul posto. L'operaio è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza al Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Ricoverato in gravi condizioni, sembra però non sia più in pericolo di vita.