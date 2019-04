Tragedia a Grottaferrata, in provincia di Roma, dove una 24enne romana è morta a seguito di un incidente stradale. L'episodio è avvenuto questa mattina, sabato 6 aprile, lungo la via Tuscolana. La vittima si chiama Giulia De Lorenzo, di Rocca Priora. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto, la ragazza si trovava alla guida della sua auto, una Daewoo Matiz di colore celeste, e stava percorrendo via Tuscolana, all'altezza del chilometro 23.200, quando, per cause non note e ancora in via d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finita nella corsia con senso di marcia opposto. Purtroppo in quel preciso istante stava passando un furgone, che l'ha centrata in pieno. L'impatto è stato violentissimo e Giulia, nel fiore degli anni, è morta sul colpo. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza.

Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, a causa delle ferite e traumi riportati che non le hanno lasciato scampo. Inutili i soccorsi. Una tragedia senza fine che ha scosso gli abitanti di Rocca Priora. La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia della giovane, con una vita intera davanti, volata in cielo troppo presto. Il conducente alla guida del furgone, un 53enne, invece è rimasto illeso ed è stato sottoposto ai test per alcol e droga e si attendono i risultati degli esami. Presenti per i rilievi del caso i carabinieri di Grottaferrata che dovranno far luce sull'accaduto. La salma della giovane è stata portata all'ospedale di Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa che venga disposta l'autopsia.