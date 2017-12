Disavventura a lieto fine per un giovane musicista romano. Il ragazzo di 26 anni era letteralmente disperato per aver subito il furto dei sui strumenti musicali, quando ha ricevuto una telefonata da parte dei carabinieri della stazione di Porta Portese che lo invitavano a recarsi in caserma per verificare se la merce recuperata fosse effettivamente ciò di cui aveva denunciato il furto. Una volta giunto, con sua grande felicità e stupore, ha verificato come i militari avessero recuperato tutto quello che gli era stato rubato.

I militari avevano recuperato gli strumenti musicali – per un valore complessivo di circa 6000 euro – alcuni giorni dopo il furto, sui banchi del mercato romano di Porta Portese dove, tra le migliaia di oggetti in vendita tra i banchi autorizzati e quelli improvvisati ai margini del mercato, spesso e volentieri si trova merce rubata. L'uomo che tentava di vendere gli strumenti musicali, un 65enne di origini sarde con diversi precedenti specifici, è stato denunciato per ricettazione.