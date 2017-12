Enrico Brignano all'Auditorium della Conciliazione con lo spettacolo "Enricomincio da me"; "Fior di Terra", la manifestazione dedicata all'agricoltura laziale presso la Città dell'Altra Economia; i suggestivi appuntamenti a tema natalizio nella Capitale e dintorni; visita guidata notturna ai Musei Capitolini; l'Esposizione internazionale di Presepi nelle Sale del Bramante. Queste le nostre proposte per vivere la magia del fine settimana che anticipa il Natale a Roma, lasciandosi trasportare da una serie di eventi piacevoli e coinvolgenti.

Venerdì 22 dicembre.

Enrico Brignano all'Auditorium della Conciliazione.

Amatissimo dal pubblico e campione del teatro italiano, l'attore è in scena fino al 23 dicembre con lo spettacolo "Enricomincio da me". Trent'anni di carriera e cinquanta candeline sulla torta sono un'occasione per l'artista per avviare un’analisi attenta di ciò che è stato e per provare ad intraprendere strade diverse da quelle percorse solo per il gusto di scoprire dove lo avrebbero condotto. Tra i suoi pezzi forti e nuove situazioni comiche, Brignano riparte dal principio, dal palcoscenico, per guardare al magico futuro che gli si prospetta. Inizio spettacolo, ore 21:00. Biglietti a partire da 34,50 euro.

Il Festival dell'Agricoltura del Lazio "Fior di Terra"

Una manifestazione nata per far conoscere a tutti chi produce le eccellenze laziali che arrivano sulle nostre tavole quella in programma fino al 23 dicembre alla Città dell'Altra Economia. Stand dei produttori e due grandi aree attrezzate, dedicate alle degustazioni e ai laboratori guidati, un ricco programma che prevede interventi musicali, attività ludiche e spazi dedicati ai bambini. Orari: dalle 11:00 alle 21:00. Ingresso gratuito.

Sabato 23 dicembre.

Appuntamenti natalizi a Roma e dintorni.

Tra le feste più amate e celebrate un posto d'onore spetta sicuramente al Natale. La Capitale non poteva certo farsi trovare impreparata nel festeggiare alla grande questa ricorrenza. Dal Villaggio di Babbo Natale sull'Appia Antica al Fantastico Castello di Lunghezza, passando per un Cinecittà World completamente trasformato per l'occasione e per il caratteristico Christmas Village di Viterbo. Sarà impossibile per grandi e piccoli resistere alla magia che vi si respirerà in questi giorni!

Apertura straordinaria notturna dei Musei Capitolini.

Conservano tesori unici a livello mondiale come la Venere Esquilina, lo Spinario in bronzo, il Galata morente, i resti della statua colossale di Costantino, l'originale della statua di Marco Aurelio a cavallo, il Bruto e la famosissima Lupa Capitolina, simbolo di Roma. Da non farsi scappare l'occasione di visitare questi splendidi Musei al chiaro di luna. Aperti fino alle 24:00, costo simbolico del biglietto d'ingresso 1 euro. Per la visita guidata, durata 2 ore e prezzo 10 euro, appuntamento alle 19:30 in piazza del Campidoglio. Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale.

Domenica 24 dicembre.

Esposizione Internazionale di Presepi presso le Sale del Bramante.

Fino al 7 gennaio si terrà a Roma la rassegna d'arte presepiale "100 presepi", così chiamata per indicare il numero di quelli esposti durante la prima edizione della mostra. Creata con l'intento di rilanciare e consolidare questa tradizione tipicamente italiana e promuoverne la diffusione presso i turisti, è oggi una tappa obbligatoria per chiunque voglia approfondirne la conoscenza anche dal punto di vista costruttivo e stilistico. Orari: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 20:00. Costo del biglietto: 8,50 euro.