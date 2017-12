Fuochi pirotecnici, show e grande divertimento al Circo Massimo; Gigi Proietti con il suo spettacolo di enorme successo "Cavalli di Battaglia" all'Auditorium Parco della Musica; festeggiamenti dal sapore vintage al Teatro del Lido ad Ostia; la pista di pattinaggio sul ghiaccio nella storica location di piazza Re di Roma; l'atteso ritorno sul palcoscenico di Lorella Cuccarini con il musical "La Regina di Ghiaccio". Queste le nostre proposte per celebrare la fine del 2017 e dare il benvenuto al nuovo anno con una serie di appuntamenti piacevoli e sicuramente coinvolgenti.

Domenica 31 dicembre.

Capodanno al Circo Massimo.

Grande festa quella in programma a Capodanno! Si parte alle ore 21:30 con il grande evento internazionale "Roma Illumina l'Infinito", ideato dalle Società "Immagina" e "Osservatorio" con "Giokat srl", e realizzato con la supervisione del designer Filippo Rocca: dopo tredici anni torneranno ad accendersi le luci del Palatino e dell'area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo. E come ogni fine anno che si rispetti, non possono mancare gli spettacolari fuochi pirotecnici e i diversi show che vedranno alternarsi sul palco tanti ospiti. I festeggiamenti proseguiranno poi il 1 gennaio con performance, eventi e spettacoli. Ingresso gratuito.

Capodanno all'Auditorium Parco della Musica con Gigi Proietti.

Risate assicurate l'ultimo dell'anno con lo straordinario artista. Il suo spettacolo da record "Cavalli di Battaglia" si prepara ancora una volta a conquistare il pubblico ripercorrendo il repertorio dell'attore romano: popolare, drammaturgico, canoro, mimico, poetico, parodistico, comico, umano, multiculturale. Sul palco con lui un’orchestra di 25 elementi diretti da Mario Vicari, un corpo di ballo, gli attori Marco Simeoli e Claudio Pallottini, le figlie Susanna e Carlotta che sorprenderanno la platea con la loro bravura. Inizio ore 20:45. Biglietti a partire da 83,50 euro.

Musica al Teatro del Lido di Ostia.

Chiusura dell'anno alla grande con l'evento “Happy New Swing-Capodanzando” con “Peggy Sue & The Dinamites”: una strepitosa Vintage Band anni ‘50/’60, formata da voce femminile, chitarra, contrabbasso e batteria, che coinvolgerà gli spettatori in uno spettacolo musicale interamente dedicato ai balli e i costumi d’epoca a ritmo di swing, rock'n'roll e rockabilly. Un Capodanno diverso, una grande festa intergenerazionale, durante la quale ci sarà il tradizionale brindisi di mezzanotte, le lenticchie di buon augurio e i dolci natalizi. Appuntamento alle ore 22:00. Ingresso gratuito.

Lunedì 1° gennaio.

L'Ice Park di Piazza Re di Roma.

In una delle zone della Capitale tra le più frequentate per lo shopping, arriva la bellissima pista di pattinaggio sul ghiaccio. Aperta dalle 10:00 alle 24:00, permetterà ai visitatori di tutte le età di trascorrere momenti unici all'insegna di allegria e spensieratezza tra addobbi, luminarie a magica atmosfera natalizia. Biglietto di ingresso: 10 euro; ridotto 8 euro per i bambini fino ai 6 anni.

Lorella Cuccarini al teatro Brancaccio con "La Regina di Ghiaccio"

L'attrice torna sul palco con questo musical ideato e diretto da Maurizio Colombi, ispirato alla fiaba persiana da cui nacque la Turandot di Giacomo Puccini. La Cuccarini interpreta il ruolo di una crudele e malefica regina vittima di un incantesimo, nel cui regno gli uomini indossano una maschera per non incrociare il suo sguardo e rimanere vittime della sua perfida bellezza. Solo colui che sarà in grado di risolvere tre enigmi potrà averla in sposa. Riuscirà il Principe Calaf a scioglierne il cuore di ghiaccio con il calore e il fuoco del suo amore? Per scoprirlo, appuntamento alle ore 17:00. Biglietti a partire da 45 euro.