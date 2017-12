Un Capodanno davvero eccezionale quello in programma al Circo Massimo. Si parte la sera del 31 alle ore 21:30 con il grande evento internazionale "Roma Illumina l'Infinito", ideato dalle Società "Immagina" e "Osservatorio" con "Giokat srl", e realizzato con la supervisione del designer Filippo Rocca. Acea, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza Capitolina, tornerà ad accendere dopo tredici anni le luci del Palatino e dell’area archeologica che si affaccia sul Circo Massimo. La nuova illuminazione sarà permanente, un dono per la città con lo scopo di consentire a cittadini e turisti di godere anche di notte della bellezza di un’area di inestimabile rilevanza archeologica. E come ogni fine anno che si rispetti, non possono mancare gli spettacolari fuochi pirotecnici e i diversi show che vedranno alternarsi sul palco gli artisti de La Fura dels Baus, la musica dei dj di Radio Dimensione Suono e tanti altri ospiti. Ingresso gratuito.

Il programma del 1 gennaio.

I festeggiamenti proseguiranno poi ininterrottamente dalle prime ore della mattina fino alla tarda sera con performance, eventi e spettacoli che si svolgeranno nell'area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo la zona tra Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità, il Giardino degli Aranci, il Teatro India, il Ponte della Scienza, il Cinema Reale e la Biblioteca Centrale dei ragazzi. Dalle 03:00 alle 07:00 al Teatro India dj set lounge nel foyer con il Live "Onair Alone" della performer NicoNote e, nella zona esterna, rito collettivo intorno al grande fuoco di "Lumen", di e con Luigi De Angelis e Emanuele Wiltsch Barberio. Gli amanti del cinema potranno assistere alle maratone cinematografiche proposte dalla Fondazione Cinema per Roma sia al Teatro India, con "Estate romana" di Matteo Garrone e "Nostra Signora dei Turchi" di Carmelo Bene, che al Cinema Reale, con "Hollywood Party" di Blake Edwards, "Rosemary’s Baby" di Polanski e "La notte dei morti viventi" di George Romero. Ad accompagnare poi verso l'alba i partecipanti, una passeggiata di trampolieri musicanti dal Teatro India al Ponte della Scienza dove, alle 07.00, ci sarà il saluto al sole eseguito da Danilo Rea in un'esibizione di piano solo. A partire dalle 10:00 è invece prevista un’intensa programmazione dedicata soprattutto ai bambini e alle famiglie, mentre dalle 19.30 per celebrare la chiusura della Festa di Roma, sul palco principale in piazza Bocca della Verità ci sarà il concerto di Grecanico Salentino, che propone una commistione di stili e influenze capaci di affiancare la tradizione salentina con suoni metropolitani.

Come raggiungere il Circo Massimo.

In metro, linea B fermata Circo Massimo.

In tram, linea 3.

In autobus, linee 75-628-81-160-763.

Saranno chiuse al traffico via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane, da piazza Santa Prisca a piazza Ugo La Malfa.